MEYMAN

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On May 2, Leonid Meyman of Columbia at 90. He is survived by his wife Mariya Meyman (née Kruk); children Edward (Ganna) Meyman, Leonid (Julia) Slavinsky, Oleg (Tanya) Meyman, and Arthur Meyman; sister Dora Weissman; grandchildren Roksana Slavinsky (Dan Wolf), Henrietta Meyman (Aaron Cox), Abigail Slavinsky (Shawn West), Isabel Slavinsky, Alexandra Meyman, Samuel Meyman, and Ksenia Meyman; and great-grandson Theodore Wolf.
Contributions may be sent to U.S. Holocaust Memorial Museum, 100 Raoul Wallenberg Place S.W., Washington, DC 20024.

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