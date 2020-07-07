On May 2, Leonid Meyman of Columbia at 90. He is survived by his wife Mariya Meyman (née Kruk); children Edward (Ganna) Meyman, Leonid (Julia) Slavinsky, Oleg (Tanya) Meyman, and Arthur Meyman; sister Dora Weissman; grandchildren Roksana Slavinsky (Dan Wolf), Henrietta Meyman (Aaron Cox), Abigail Slavinsky (Shawn West), Isabel Slavinsky, Alexandra Meyman, Samuel Meyman, and Ksenia Meyman; and great-grandson Theodore Wolf.
Contributions may be sent to U.S. Holocaust Memorial Museum, 100 Raoul Wallenberg Place S.W., Washington, DC 20024.
MEYMAN
On May 2, Leonid Meyman of Columbia at 90. He is survived by his wife Mariya Meyman (née Kruk); children Edward (Ganna) Meyman, Leonid (Julia) Slavinsky, Oleg (Tanya) Meyman, and Arthur Meyman; sister Dora Weissman; grandchildren Roksana Slavinsky (Dan Wolf), Henrietta Meyman (Aaron Cox), Abigail Slavinsky (Shawn West), Isabel Slavinsky, Alexandra Meyman, Samuel Meyman, and Ksenia Meyman; and great-grandson Theodore Wolf.