Benedikta Vesnovsky (nee Kreiman), of Baltimore, passed away on September 16 at the age of 71. She is survived by her beloved husband, Oleg Vesnovsky; loving daughters, Renata Schwartz and Yana (Arkadiy) Gorelik; her dear brother, Mikhail (Larisa) Kreiman; cherished grandchildren, Ilana Schwartz, Ethan Gorelik, Raphael Schwartz, Brian Gorelik, and Gabriel Schwartz; devoted brother-in-law, Igor Vesnovsky; and treasured nephew and niece, Ilia Kreiman and Mila Furman. She was predeceased by her loving parents, Rivka and Zelik Kreiman; and dear brother, Yakov Kreiman.