Dr. Joseph H. Miller, of Pikesville, passed away on June 30 at the age of 87. He is survived by his beloved wife, Ellen Miller (nee Bank); loving children, Ed (Iris) Miller and Dr. Leslie (Adam Rosen) Miller; dear sister, Bernice (late Richard) Berman; cherished grandchildren, Tzaki (Elona) Miller, Tova (Binyamin) Bakaev, Rui Miller, Zevi Miller, Mordi Miller, Gideon Rosen, and Seri Rosen; and adored great-grandchildren, Malka Miller, Batsheva Miller, and Sara Bakaev. Joe was predeceased by his loving parents, Robert and Bessie Miller.