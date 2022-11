On November 1, Edith Zweier (née Weitzman) of Pikesville at 95. She is survived by children Dr. Marlene Dahne, Dr. Jay (Dr. Barrie) Zweier, Carol Joy (Dr. Neal) Subar and Dr. Debra (Ross) Ehudin; grandchildren Melissa (Jonathan) Maxa, Dr. Jennifer Dahne (Dr. Nathan Washuta), Dawn Zweier (Jacob Wallace), Sheri (Dr. Aaron) Pearlman, Joseph Zweier, Evan Ted (Moriah) Subar, Sara Rose (Jacob) Sperber, Theodore Michael Ehudin, Dr. Melanie Allison Ehudin and Zachary Scott (Jordan) Ehudin; and great-grandchildren Eliana Hazel Dahne Washuta, Eli Jacob Adler, Gabriel Sawyer Subar and Reid Irvin Sperber. She was predeceased by husband Irving Zweier; son-in-law Dr. Edward Dahne; and brother Murray (Helen) Weitzman.

