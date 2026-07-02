Marsha Glassband (nee Reznick), of Pikesville, passed away on May 28 at the age of 88. She is survived by Her devoted husband, Herman Glassband; beloved children, Vicki (Nathaniel) Luckman, Ben (Dede) Glassband, Steven (Ellin) Glassband and Rick (Allyson) Glassband; adored grandchildren, Laura (Jared) Nelson, Chelsea Seiden, Matthew (Alexis) Glassband, Alyson Glassband, Ryan Glassband, Jared Glassband, Zachary Glassband, Spencer Glassband and Carly Glassband; and cherished great grandchildren, Carter Nelson and Sophia Glassband. She was predeceased by her caring brother, Harold (Cynthia) Reznick; cherished son, David Glassband; and dear parents, Herman and Elsie Reznick.