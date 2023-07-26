Sofya Volsky

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JT Staff
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On July 14, Sofya Volsky of Ellicott City at 90. She is survived by children Mikhail Volski (Marina Shurina) and Roman (Tatyana) Volsky; grandchildren Eugenia Volsky, Sonya Volsky, Julia (Jerry) Igdalev, Viktoria Volski and Aaron Volski; great-grandchildren Jacob Schatz, Daniel and Nicole Igdalev; and cousin William Tiz. She was a selfless and caring person devoted to her family.

Contributions may be sent to The Coordinating Center, 8531 Veterans Highway, 3rd Floor, Millersville, MD 21108 (coordinatingcenter.org/donate/).

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