Suzanne “Suzy” Hermanson Hurwitz

By
-
-
0

Suzanne “Suzy” Hermanson Hurwitz, of Pikesville, passed away on Wednesday, October 14, at the age of 83. She is survived by her beloved husband, Mervyn Hurwitz; loving daughters, Robyn Hurwitz (Brian Rogers), Lauren Ganslaw, and Karen (Richard) Gonsman; adored grandchildren, Jessica (Will) Heck, Zoe Ganslaw (David Schlesinger), Ryan Ganslaw, Jason Ganslaw, Tamara Hurwitz, and Kenn Hurwitz, and by her cherished great-grandson, Levi Heck. She was predeceased by her dear son-in-law, Lawrence S. Ganslaw and by her devoted parents, Ruth and A. Jesse Hermanson.

Related Posts

  • Ruth O. Hurwitz

    On December 14, Ruth O. Hurwitz (née Oletsky) of Pikesville at 80. She is survived…

  • HURWITZ

    On Dec. 23, Barbara Joyce Hurwitz (née Alpert) of Baltimore at 78. She is survived…

  • Elayne Hurwitz

    Elayne Hurwitz (nee Ayares), of Owings Mills, Maryland, passed away on Saturday, May 31, at…

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here