Suzanne “Suzy” Hermanson Hurwitz, of Pikesville, passed away on Wednesday, October 14, at the age of 83. She is survived by her beloved husband, Mervyn Hurwitz; loving daughters, Robyn Hurwitz (Brian Rogers), Lauren Ganslaw, and Karen (Richard) Gonsman; adored grandchildren, Jessica (Will) Heck, Zoe Ganslaw (David Schlesinger), Ryan Ganslaw, Jason Ganslaw, Tamara Hurwitz, and Kenn Hurwitz, and by her cherished great-grandson, Levi Heck. She was predeceased by her dear son-in-law, Lawrence S. Ganslaw and by her devoted parents, Ruth and A. Jesse Hermanson.