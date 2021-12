On Dec. 9, Eileen Tiemann (née Holtz) of Edgewater at 90. She is survived by children Meryl Tiemann (Steve Trzcinski) and Neal Tiemann (Joy Zucker-Tiemann); grandchildren Sarah (Erik) Stelfox, Jade Tiemann and Noah Tiemann; and great-grandchildren Anthony Stelfox and Lola Stelfox.

Contributions may be sent to Serenity Sistas, 266 Hillsmere Drive, Annapolis MD 21403.